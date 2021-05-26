Москва, , 09:20 — REGNUM Однодвигательный сверхзвуковой лёгкий тактический истребитель с малой радиолокационной заметностью разрабатывают в компании «Сухой» (входит в «Ростех»). Об этом сообщил 26 мая источник в авиастроительной отрасли.

«Компания «Сухой» разрабатывает первый в современной истории России однодвигательный лёгкий тактический самолет взлетной массой до 18 тонн», — сказал источник ТАСС.

Максимальная скорость самолёта превысит 2 Маха. Истребитель будет сверхманевренным, отклоняемый вектор тяги двигателя обеспечит улучшенные взлётно-посадочные характеристики. Показатель тяговооружённости машины — не менее единицы.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в конце 2020 года сообщал журналистам, что в госкорпорации в инициативном порядке работают над концепцией перспективного однодвигательного самолета в лёгком и среднем классах.