Берёзовский, Свердловская область, , 08:58 — REGNUM Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о возможном загрязнении реки Большой Рефт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Ранее журналисты сообщали о сливе жидких бытовых отходов в реку в районе посёлка Лосиный. В проверке участвуют специалисты прокуратуры, Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

В рамках проверочных мероприятий будут отобраны пробы воды, специалисты проведут исследование «для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба, причиненного окружающей среде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ярославской области перестали сливать нечистоты в реку после вмешательства общественников.

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