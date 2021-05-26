Уфа, , 09:03 — REGNUM Концепция «Город, дружественный семье и детям» одобрена в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании республиканского правительства. Проект данной концепции был подготовлен республиканским министерством семьи, труда и социальной защиты населения. В нем отражены основные принципы и меры по созданию благоприятных условий семьям с детьми в городах.

«Только через заботу о благополучии семьи, о ее здоровье и благосостоянии можно гарантировать прирост здорового поколения. Безусловно, в этом огромную роль играет окружающая среда — насколько она безопасна, благоприятна, комфортна и благоустроена», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Концепцией планируется создать условия для комфортного и безопасного проживания в городской среде, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, образовательных услуг, развитие творческих способностей несовершеннолетних их родителей, а также участие в культурной и общественной жизни города.

Сообщается, что пилотным проектом данной концепции станет столица Башкирии. При успешной апробации концепции специалисты оценят все города региона и определят рейтинг по индексу «дружественности города». Лучшему городу присвоят статус «Города дружественного семье и детям» и каждый год будут вручать особую награду.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главе Башкирии представили проект генерального плана Уфы.