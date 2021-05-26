Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Таран 25 мая прибыл в Тбилиси, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня независимости Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского минобороны.

Сообщается, что Тарана принял его грузинский коллега Джуаншер Бурчуладзе. На встрече стороны обсудили вопросы безопасности в Черном море и прилежащем регионе, а также продвижение стран в вопросе совместимости военной структуры с НАТО.

«В конце встречи министры подписали план двустороннего сотрудничества на 2021 год между министерствами обороны Грузии и Украины. Согласно плану, грузинская и украинская стороны поделятся опытом в различных сферах», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Грузии посетил с официальным визитом Украину. Он рассказал журналистам, что прибыл в Киев для координации деятельности двух стран по вхождению в НАТО и Евросоюз.

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