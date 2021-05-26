Берлин, 26 мая, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Немецкие тюнинговые компании JP Performance и Prior Design создали обвес, имитирующий гоночный автомобиль Volkswagen Beetle из популярной видеоигры Gran Turismo Sport. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Carscoops Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo

Этот обвес будет доступен для всех моделей Beetle, которые были выпущены в период с 2011 по 2019 год. Рестайлинг автомобиля обойдется владельцам авто в 5950 евро (почти 536 тысяч рублей).

Отмечается, что разработчик игры Gran Turismo Sport, а также подразделение Volkswagen AG, дали JP Performance и Prior Design свое благословение на создание этого комплекта.

Большинство панелей кузова модели Beetle Gran Turismo Sport заменены, чтобы она выглядела как настоящий гоночный автомобиль. Например, обновленная передняя панель включает в себя задние фары желтого цвета, агрессивный бампер, сделанный на заказ капот с воздуховодами NACA и большими воздухозаборниками, а также расширенные колесные арки.

По бокам хэтчбека появились расширенные юбки, а «обута» модель в гоночные шины.

Ранее компания Volkswagen представила прототип 333-сильного электромобиля ID. X, оснащенного двумя моторами. Автомобиль базируется на той же архитектуре, что и модель ID.3. До «сотни» электрокар разгоняется всего за 5,3 с.

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