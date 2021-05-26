Магадан, , 09:16 — REGNUM В Магаданской области впервые за долгое время зафиксирован летальный случай от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 108 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

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За минувшие сутки выявлено шесть новых зараженных коронавирусом, ранее за два дня — восемь.

Всего на Колыме зарегистрировано 8563 носителя коронавируса, выздоровели 8358 человек.

Полный курс вакцинации прошли 17 952 жителя Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ковидные страсти разгораются в Якутии — всё началось с официального релиза пресс-службы правительства республики, который был опубликован 25 мая. Суть сообщения в том, что глава Айсен Николаев заявил об обязательной вакцинации населения. Несколькими часами позже в релиз были внесены изменения: слово «обязательная» было заменено на «массовая».