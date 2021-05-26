Токио, , 08:38 — REGNUM Российское рыболовецкое судно «Амур» после столкновения с японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару» направлено в порт города Момбецу на севере Японии. Об этом 26 мая говорится в сообщении посольства РФ в Японии.

«Посольство и генконсульство России в Саппоро окажут всё необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.

В посольстве выразили соболезнования родным и близким погибшим при столкновении гражданам Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, японское рыболовное судно столкнулось с российским у побережья острова Хоккайдо. В результате происшествия «Дай-хати Хокко-мару» перевернулась, трое находящихся на шхуне японцев погибли. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

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