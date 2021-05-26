Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Смысл саммита президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена заключается в создании каналов коммуникации, поэтому ожидать каких-либо значительных соглашений на этой встрече не стоит, пишет Марк Эписокопос в статье, вышедшей 25 мая в The National Interest.

Обозреватель издания напомнил, что встреча на высшем уровне запланирована на 16 июня и должна будет пройти в Женеве. Представители сторон отметили, что «нормализация американо-российских отношений будет в интересах обеих стран и будет способствовать глобальной предсказуемости и стабильности».

«Ожидается, что саммит Байдена и Путина не приведет к значительным двусторонним соглашениям, но вряд ли он его можно считать пустяковым. Напротив, он станет местом, где оба лидера, стремящиеся к стабилизации отношений между Вашингтоном и Москвой, смогут установить четкую линию коммуникации», — подчеркнул Эпископос.

«Байден и Путин, которые уже встречались, скорее всего, будут избегать дипломатических любезностей и сразу перейдут к делу. Давно пора», — заключил эксперт.

Напомним, с предложением о проведении саммита выступила американская сторона: 13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона.

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