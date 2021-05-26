Томск, , 08:36 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Стрежевого Томской области и двоих его сыновей. Как сообщили ИА REGNUM 26 мая в областном следственном управлении СКР, они подозреваются в применении насилия к сотруднику полиции (ч.1 ст.318 УК РФ).

По предварительным данным, ночью 23 мая наряд ДПС при патрулировании в Стрежевом заметил автомобиль с выключенными фарами. Выяснилось, что у водителя автомобиля нет водительского удостоверения.

Сотрудники полиции приступили к оформлению протокола об административном правонарушении. В это время водитель 1970 года рождения и двое его сыновей (1993 года рождения и 1998 года рождения) напали на старшего инспектора ДПС. Они нанесли полицейскому множественные удары руками по голове и телу.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе мужчину, который прокатил на капоте автомобиля полицейского, приговорили к реальному сроку.

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