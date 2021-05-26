Ростов-на-Дону, , 08:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю гендиректора футбольного клуба «Ростов». Он признан виновным в попытке хищения 12 млн рублей у игрока Александра Ерохина и мошенничестве.

В 2016 году с Ерохиным был заключён трудовой договор, подпись в котором поставил заместитель гендиректора «Ростова». Однако спустя время была выявлена попытка хищения крупной суммы, пишет «Коммерсантъ».

Мошенничество связано с арендой автомобиля, принадлежавшего супруге обвиняемого. В октябре 2017 года замдиректора от имени жены представил в суд фиктивный договор аренды иномарки, по условиям которого сумма арендной платы машины была в разы увеличена. Арендодатель просил суд обязать «Ростов» вернуть супруге автомобиль, а также взыскать с футбольного клуба в её пользу задолженность по арендной плате в размере более 1,5 млн рублей. На основании представленных документов суд встал на сторону истца.

Ворошиловский районный суд назначил бывшему сотруднику клуба пять лет колонии общего режима.

В должности заместителя директора «Ростова» подсудимый проработал в период с 2012 года по 2017 год. Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2019 года.

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