Уфа, , 08:34 — REGNUM Проект генерального плана Уфы представили главе Башкирии Радию Хабирову. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании Градостроительного совета региона. Специалисты предполагают, что к 2040 году количество жителей в Уфе значительно увеличится, поэтому и возникла необходимость синхронизации развития города и его адаптации под новые реалии.

Проект генерального плана столицы Башкирии разработан специалистами Института генплана Москвы. Летом текущего года чиновники намерены вынести его на общественное обсуждение, а сейчас он обсуждения во всех необходимых инстанциях.

Отмечается, что существующий генеральный план, который был разработан еще в 1996 году, является устаревшим и не отвечает современным требованиям.

Сообщается, что особое внимание в новом генплане уделяется развитию инфраструктуры, а его предполагаемый бюджет до 2040 года составит два трлн рублей. Проектом предполагается застройка территорий, таких как Забелье и Зауфимье, строительство десяти мостов, возведение новых школ на 117 тысяч учеников.

«Нужно понимать, что прирост населения Уфы будет идти не только за счёт демографии. Массовое строительство подстегнёт миграцию, и нам непременно понадобятся все эти школы», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обсудят проблемы, связанные с эксплуатацией электросамокатов.