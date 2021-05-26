Москва, , 08:33 — REGNUM По итогам апреля 2021 года на российском авторынке было реализовано в восемь раз больше электромобилей по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Так, в прошлом месяце дилерам в России удалось продать 195 новых электрокаров. При этом в апреле прошлого года было продано всего 24 таких авто.

Большая часть продаж электрокаров в апреле на российском авторынке пришлась на три модели, среди которых Porsche Taycan (85 шт.), Audi e-tron (39 шт.) и Tesla Model 3 (32 шт.).

Кроме того, за отчетный период жители России приобрели 13 электрокаров Nissan Leaf, 10 — JAC iEV7S, шесть моделей Tesla Model X, пять экземпляров Jaguar I-Pace, два электромобиля Tesla Model Y и по одному экземпляру Chevrolet Bolt, KIA Niro и Tesla Model S.

Ранее в сети был обнародован видеоролик с процессом создания нового дизайна для электрического седана Tesla Model 3.

Читайте также: Skoda представит новую спортивную версию Octavia iV