Новосибирск, , 08:32 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines приступает к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Ханты-Мансийск с 3 июня и Томск с 4 июня. Об этом сообщает новосибирский аэропорт «Толмачёво».

Уточняется, что оба направления будут обслуживать лайнеры Embraer RJ-170, вместимостью до 78 пассажиров экономического класса.

Рейсы в Ханты-Мансийск будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, рейсы Новосибирск-Томск — по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что эти рейсы будут выполняться до 30 ноября 2021 года в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок по постановлению правительства по специальным тарифам.