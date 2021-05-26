Иркутск, , 08:30 — REGNUM С 2018 года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Иркутской области выросла почти на 40%. Правительство региона анонсировало ряд мероприятий, направленных на стабилизацию сложившейся ситуации.

В числе основных факторов, влияющих на увеличение стоимости жилья, назван рост цен на строительные материалы: металлическую арматуру и утеплитель. По некоторым позициям цены на данную продукцию выросли от 50 до 70%.

Удорожание продукции происходит ещё и за счёт стоимости грузовых перевозок: строительные материалы в Приангарье привозят из Челябинской и Московской областей.

Частично закрыть потребность в этих материалах позволит создание производств на территории Иркутской области. Так, выпуск стальной арматуры планирует наладить ООО «Усольский металлургический завод». Запуск производства даст до 60 тысяч тонн арматуры в год. По выпуску базальтового утеплителя ООО «ГК Старатель» разработан инвестиционный проект.

До конца 2021 года в Иркутской области планируют ввести в эксплуатацию 1114 тысяч квадратных метров жилой площади в рамках федерального проекта «Жильё».

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года цены на первичном рынке жилья Иркутской области повысились по сравнению с предыдущим кварталом на 6,2%: жильё улучшенного качества подорожало на 5,9%, а квартиры среднего качества — на 8,8%.

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