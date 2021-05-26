Эдмонтон, Канада, , 08:30 — REGNUM Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз». Об этом 26 мая он сообщил на своей странице в Twitter.

«С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента «Эдмонтона», — написал Гретцки.

Он добавил, что не сможет уделять клубу необходимое количество времени в связи с пандемией.

В 2016 году Гретцки стал вице-президентом «Эдмонтона». Он является рекордсменом по заброшенным шайбам в регулярных сезонах НХЛ (894).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эдмонтон» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в серии «Виннипегу» со счетом 0:4.

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