Москва, 26 мая 2021, 08:30 — REGNUM В Москве запускается пилотный проект для отслеживания движения автотранспорта. Координаторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут курировать каждый район столицы отдельно, сообщается на портале градоначальника.
В данные момент пилотный проект запущен Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы. Отмечается, что это позволит более тщательно рассматривать предложения москвичей.
Дорожный координатор отвечает за организацию дорожного движения: знаки, пешеходные переходы. Ранее в Москве насчитывалось 12 дорожных координаторов. Теперь их штат расширят.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве хотят запустить новый проект «Народный каршеринг».
Читайте подробнее: В Москве не верят в перспективы «Народного каршеринга»