Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:29 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над 31-летней жительницей Усть-Коксинского района, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 5 января в селе Чендек подсудимая распивала спиртное с проживавшим у неё 67-летним мужчиной. В ходе возникшего конфликта она повалила его на пол и два раза пнула.

«Далее злоумышленница схватила в руки металлическую кочергу, которой нанесла потерпевшему множественные удары в область головы и верхних конечностей. Находившийся в доме супруг обвиняемой оттащил ее от потерпевшего и увел спать, оставив избитого деда лежащим на полу, где обнаружил его утром следующего дня без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемая не признала свою вину. Тем не менее, суд признал её виновной и приговорил к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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