Москва, , 08:29 — REGNUM Минпросвещения РФ в в поздравительном видеоролике в честь последних звонков в школах на карте России не обозначило Курильские острова, а Сахалин перенесло в Хабаровский край. Видеоролик с ошибками ведомство разместило на своей официальной странице в Instagram.

Сахалин «переехал» в Хабаровский край Скрин страницы Минпросвещения РФ в Instagram

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В видеоролике «Последний звонок: как это было» выпускников школ поздравляют представители из разных регионов РФ. Последнее слово отдано Сахалину. От области поздравила школьников с окончанием учебного года директор МАОУ СОШ №13 им. П.А. Леонова Елена Мишенкова.

Создатели видео указали расположение единственного островного региона России на материковой части — на территории Хабаровского края. А про Курильские острова авторы забыли вовсе.

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«Ой позоооор! А ещё называется ролик от министерства просвещения на школьную тему. С каких это пор Сахалинская область является частью материка?! Ладно цепочку Курильских островов не нарисовали (карта мелкая). Стыдно!», — написал под постом пользователь djak_durashkis.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года.