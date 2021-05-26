Севастополь, , 08:29 — REGNUM Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России провёл совместные учения с противокорабельными ракетными комплексами «Утёс» и «Бал». Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ЧФ на сайте Минобороны РФ.

«По замыслу учений, боевым расчётам береговых ракетных комплексов была поставлена задача: осуществить поиск надводного корабля и после обнаружения выполнить по морской цели ракетные стрельбы несколькими ракетами «Прогресс» и «Уран». В свою очередь, экипаж фрегата обнаружил воздушные цели, взял на сопровождение и успешно их поразил на безопасной для корабля дистанции и высоте, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевых стрельб с борта корабля и береговых комплексов было выполнено более десяти ракетных пусков. Траектории полёта противокорабельных ракет и их успешное поражение корабельным зенитным ракетным комплексом фиксировали БПЛА морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Задачи по обеспечению безопасности морского полигона и прилегающей акватории Чёрного моря выполняли около 30 боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группировка боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с флагманским атомным крейсером «Петр Великий» провела в Баренцевом море учения во взаимодействии с авиацией.

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