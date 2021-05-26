Киев, , 08:31 — REGNUM О своем разочаровании реакцией Евросоюза на инцидент с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в аэропорту Минска заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он написал об этом 26 мая на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

"Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая русский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз», — написал в своем сообщении бывший украинский министр.

Также Климкин подчеркнул, что именно таким, по его мнению, должен быть ответ ЕС Лукашенко. При этом бывший украинский министр не уточнил, какое отношению к данному инциденту имеет Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Канады посоветовали авиакомпаниям страны воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.