Кишинёв, , 08:29 — REGNUM В Молдавии в течение суток 25 мая выявили 73 случая заражения коронавирусом в ходе 4375 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 254 814 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 246 894 человек, в том числе 128 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 715 пациентов с COVID-19, из которых 104 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6084 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе четверо — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 65 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 2723 тестов. Выздоровевшими врачи признали 196 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии для увеличения темпов прививочной кампании от COVID-19 проводят в выходные марафоны вакцинации. С 28 по 30 мая в Кишинёве во Дворце республики планируется организовать круглосуточную работу 15 прививочных пунктов, где каждый желающий сможет вакцинироваться.

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