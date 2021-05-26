Любляна, , 08:26 — REGNUM Словенские эпидемиологи на пресс-конференции 25 мая предупредили, что эпидемии коронавируса ещё не положен конец, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации и продолжающееся значительное сокращение числа заражений. Они также отметили, что некоторые ограничения также сохранятся в течение лета. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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В Словении за последние 24 часа было подтверждено 326 новых заражений коронавирусом, и, согласно прогнозам, среднесуточный уровень заражений не позднее, чем в начале следующей недели, снизится до показателя в менее 300 заражений в день. По словам эпидемиологов, это означает, что страна, наконец, войдет в «зеленую» фазу, когда будут предусмотрены новые смягчающие меры, которых с нетерпением ожидает население.

Но, как предупредила эпидемиолог Ирена Кустек из национального института общественного здравоохранения 25 мая на пресс-конференции в Любляне, это ни в коем случае не означает, что люди могут расслабиться, так как они по-прежнему будут обязаны носить маски и соблюдать основные гигиенические меры по борьбе с эпидемией.