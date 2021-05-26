Джакарта, , 08:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с международным буддийским праздником Весак. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам президента, праздник тысячи подношений настал в то время, когда мир все еще охвачен пандемией. Но нужно верить, что яркий свет придёт за темнотой, легкость придёт после невзгод.

Джоко Видодо «Да пребудут с нами мир и спокойствие»

Напомним, праздник Весак или праздник тысячи подношений — это международный буддийский праздник, который отмечается в день полнолуния в мае. В 2021 году праздник выпал на 26 мая. В этот день во всех буддийских храмах проводятся торжественные молебны.