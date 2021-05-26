Мадрид, , 08:23 — REGNUM Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры. Об этом он написал на своей странице Instagram.

«Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться», — написал Торрес.

Он добавил, что 28 мая сообщит, где именно будет играть.

Напомним, Торрес является чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. На клубном уровне он играл за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». В 2019 году он завершил карьеру в японском клубе «Саган Тосу».

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