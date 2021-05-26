Новосибирск, , 08:23 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 20 мая 2021 года в редакцию одного из интернет-порталов в городе Новосибирске пришли мужчины, которые вступили в конфликт с журналистами из-за публикации ими статьи», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Было установлено, что 37-летний мужчина в компании знакомых пришёл в офис редакции информационного портала, где у него произошел конфликт с журналистом, который, по его мнению, опубликовал неверные сведения о деятельности жительницы региона. Мужчина требовал удалить публикацию, толкал журналиста, выражался грубой нецензурной бранью.

В редакции «НГС Новостей» сообщили, что речь идёт об их сотруднике.

«Они скандалили, угрожали автору текста и всей редакции, обещали «всех разогнать», если не будет снята публикация. По факту произошедшего редакция НГС обратилась с заявлением в Следственный комитет», — уточнили в СМИ.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.