Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ ищут тело 19-летней девушки, упавшей с Селенгинского моста. Трагедия произошла рано утром 26 мая.

По данным портала «Байкал-Daily», погибшая вызвала такси, указав в качестве конечного адреса подъезд на Селенгинский мост. Информацию подтвердили в МВД по республике. Сообщение о падении девушки поступило около пяти часов утра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области 34-летний мужчина погиб, упав с моста через реку Лужа. Его тело было найдено на расстоянии одного километра от моста по течению реки.

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