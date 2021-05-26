Ульяновск, , 08:21 — REGNUM В Ульяновской области на фоне роста расходов на организацию водоснабжения и при обеспеченности 94% населения «качественной водой» регулярно происходят «перебои с водой». Об этом на тематическом совещании заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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В условиях жаркой погоды в регионе резко растёт потребление воды, и жители жалуются на постоянные перебои с водой. И эта проблема сохраняется из года в год.

«Согласно отчётам, 94% жителей обеспечены качественной питьевой водой, а по факту происходят постоянные перебои во многих населённых пунктах. В Ульяновском и Сенгилеевского районах проблема, на мой взгляд, носит системный характер», — приводится комментарий Алексея Русских, который также ссылается на жалобы в социальных сетях.

Руководитель региона отметил износ коммуникаций и выразил сомнения в достоверности мониторинговых данных. И поручил выработать стратегический подход к решению проблемы, а также заняться оперативным решением в летний период.

Ранее Алексей Русских назвал ситуацию с водоснабжением в населённых пунктах «вопиющей», заявив, что «водоснабжение — тема номер один сейчас для местных властей». В том числе он побывал в пригороде Ульяновска — Кротовке, откуда поступило немало жалоб на то, что «живут сейчас от перебоя до перебоя».

«Жители устали от ежегодного бардака с подачей воды. У них даже нет чёткого понимания, когда будет дома вода и с кем держать связь. Люди жалуются, что их зачастую просто игнорируют», — сказал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, объём финансирования программ по повышению качества водоснабжения увеличивается: если в 2019 году потрачено 158 млн рублей, то в 2020 году направлено более 217 млн рублей, а на 2021 год выделено свыше 397 млн рублей. На эти средства разрабатывают документации для реконструкции систем водоснабжения, ремонтируются водозаборы и башни, заменяются сети.

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