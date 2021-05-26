Москва, , 08:28 — REGNUM Количество преступлений, совершённых в РФ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, заметнее всего растёт в Санкт-Петербурге. С января по март 2021 года темпы роста там составили 341,6%, сообщает 26 мая RT со ссылкой на данные МВД России.

Кроме того, темпы роста киберпреступлений превышают 100% в четырёх регионах РФ. Это Тульская область (179,6%), Тува (133%), Ленинградская область (118,1%) и Ингушетия (103,6%).

В Еврейской АО (-18%), Курганской области (-11,6%), на Чукотке (-10,3%), в Ивановской области (-9,6%) и Марий Эл (-7,8%) темпы прироста таких преступлений наименьшие.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в России зарегистрировали 37,2 тыс. киберпреступлений (+32% к январю 2020 года). Наибольший рост преступности (+51,3%) связан с использованием интернета.

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