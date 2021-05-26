Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM В Казахстане работают над созданием концепции низкоуглеродистого развития республики. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на круглом столе по вопросам добывающих отраслей.

Глава государства назвал «экологизацию» добывающей промышленности первостепенной задачей. В Казахстане также работают над созданием национального проекта по развитию электроэнергетики. Он направлен на снижение зависимости энергетики от угля.

Токаев добавил, что в ближайшие пять лет в Казахстане планируют посадить до двух миллиардов деревьев. В республике планируют развивать газовую и гидроэнергетику, а также возобновляемые источники энергии.

Напомним, 25 мая Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на глобальном круглом столе по вопросу добывающих отраслей. Мероприятие организовано по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.