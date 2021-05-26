Карталы, Челябинская область, , 08:20 — REGNUM В Челябинской области местный житель лишился денег, пытаясь через интернет продать овчарку. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Жертвой неизвестных стал гражданин 1974 года рождения. На его объявление откликнулся мошенник, который предложил совершить оплату заранее и попросил номер его карты. Затем продавец выполнил несколько инструкций звонившего, после чего обнаружил пропажу 96 тыс. рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан не называть незнакомцам данные своих карт. перечислять деньги за сомнительные услуги или покупки.