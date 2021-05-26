Пенза, , 08:26 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии погибшим от COVID-19 по состоянию на 26 мая числится 781 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще пятеро жителей — трое мужчин и две женщины в возрасте от 73 до 85 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по данным оперативного штаба на 26 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3188 человек, причём десять из них добавили в сводку за последние сутки.

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