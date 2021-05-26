Уфа, , 08:22 — REGNUM Два ДТП с участием подростков, которые управляли мототранспортом, произошли за сутки в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что одна дорожная авария произошла днем 25 мая в селе Мраково Кугарчинского района. 13-летний местный житель управлял скутером. В какой-то момент он столкнулся с встречным автомобилем «Шевроле Нива». По предварительным сведениям, легковушка при повороте не уступила дорогу скутеру. В результате ученик седьмого класса получил переломы.

Еще одна дорожно-транспортная авария произошла через полтора часа в Гафурийском районе. Там, столкнулись скутер, под управлением девятиклассника и легковой автомобиль «Саманд». По предварительной информации, подросток выезжал со второстепенной дороги. В результате несовершеннолетний получил серьезный перелом.

«Родители подростков сами же покупают своим детям скутеры и мотоциклы и позволяют им сесть за руль. А ведь это один из самых травмоопасных видов транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что за минувшие 24 часа инспекторы ГИБДД задержали в регионе 24 нетрезвых водителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили мотоциклиста, сбившего мать троих детей.