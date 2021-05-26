Москва, , 08:18 — REGNUM В России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Как сообщил 26 мая в интервью газете «Известия» заместитель главы антимонопольной службы Виталий Королев, соответствующий проект постановления правительства РФ ФАС намерена подготовить уже этим летом.

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Королев пояснил, что эталоны на сбыт тепловой энергии будут определяться с учётом постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО) и количества точек поставок теплоэнергии потребителям. В настоящее время тарифы теплоснабжающих организаций устанавливают органы регулирования в субъектах РФ раз в год. Тарифы учитывают расходы предприятий, которые компания может доказать. В такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков.

Введение же эталонных тарифов позволит избежать роста платежей из-за высоких расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт, которые в некоторых случаях приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов, считает представитель ФАС.

В Министерстве строительства РФ считают, что эталонный принцип позволит повысить прозрачность и понятность тарифообразования для потребителя. Федеральное ведомство в целом поддерживает инициативу ФАС и готово принять участие в её дальнейшей проработке.

Добавим, что вводить эту меру планируют постепенно. В пилотном режиме тарифы запустят в нескольких регионах России с 1 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Союзе потребителей России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. По замыслу инициаторов, гражданам предложили оплачивать установленную норму потребления электроэнергии по одному тарифу, а в случае его превышения — по более высокому. В союзе предполагают, что такой подход позволит экономить электричество.