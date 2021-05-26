Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» почти достроен, и вводить санкции против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, контрпродуктивно. Об этом президент США Джо Байден сообщил журналистам 25 мая на лужайке у Белого дома.

По словам американского лидера, трубопровод завершён «почти полностью». Он уже был почти достроен к моменту инаугурации Байдена в январе 2021 года.

«Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», — подчеркнул Байден в беседе, запись которой распространили американские СМИ, и напомнил, что выступал против реализации проекта с самого начала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая участники строительства газопровода — 13 судов и три российские организации — были включены в американские санкционные списки. За два дня до этого госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига санкции вводить не будут. На текущий момент газопровод построен на 95%.

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