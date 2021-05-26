Хмеймим, Сирия, , 08:20 — REGNUM Учебные полеты над акваторией Средиземного моря провели экипажи бомбардировщиков Ту-22М3, которые накануне прибыли на аэродром Хмеймим в Сирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экипажи самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три дальних бомбардировщика Ту-22М3 впервые совершили перелёт на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.