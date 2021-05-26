Москва, , 08:16 — REGNUM В России работают над модернизацией радиолокационных комплексов для повышения их возможности по обнаружению малозаметных целей. Об этом сообщили в пресс-службе НПО «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

Отмечается, что модернизацией занимаются Тульское Конструкторское бюро приборостроения и операторы научной роты Военного инновационного технополиса «Эра».

"На данный момент завершены работы по разработке программы и методики проведения измерений, конструкторская документация по комплексу», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В настоящее время изготовлен имитатор фоноцелевой обстановки реального времени, а также проведены работы по анализу существующих математических моделей распространения радиолокационного сигнала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты государственной корпорации «Ростех» разработали систему обнаружения взрывчатых веществ и химикатов в воздухе, которые срабатывают в течение пяти секунд.

Комплекс мониторит воздух в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов. Эффективность обнаружения этих веществ и агентов составляет не менее 99,8%, уточнили в Ростехе.

Читайте также: В РФ разработали первую систему воздушного минирования против беспилотников