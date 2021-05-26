Якутск, , 09:04 — REGNUM Жители Якутии ежедневно становятся жертвами дистанционных хищений денег — за две недели мая зарегистрировано 77 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, из них 57 дистанционных мошенничеств и 20 краж с банковских карт. Общий ущерб, причиненный якутянам, составил более 7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе мэрии Якутска.

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Правоохранительные органы отмечают, что в Якутии в основном мошенники используют три способа дистанционных хищений: лжесотрудники банка, подложные объявления о купле-продаже и псевдобиржевые площадки, где предлагается быстрый заработок.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Нижнего Новгорода перевела свыше 3 млн рублей мошенникам-лжебанкирам.