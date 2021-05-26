Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Масочный режим в Грузии можно будет отметить, когда полный курс вакцинации от COVID-19 пройдут 20% населения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 мая заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в ходе брифинга.

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Врач отметил, что туристическая отрасль важна для экономики Грузии, а для её развития нужно снимать карантинные ограничения, но это нужно делать постепенно, по мере роста количества вакцинированных жителей.

«Мы должны сделать всё, чтобы к середине лета этот процент увеличился примерно до 10−15%, затем до 20%, и постепенно мы сможем больше говорить о смягчении ограничений», — сказал Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 117 тыс. человек, из них 17 тыс. прошли полный курс вакцинации. Всего в стране, по данным Грузстата, проживает около 3,7 млн. человек.

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