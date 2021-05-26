Сеул, , 08:15 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 77 472 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 26 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 942 775 человек. Уровень вакцинации составил 7,7%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 069 749 человек, а препаратом Pfizer — 1 873 026 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 91 598 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 1 945 217 человек.

Между тем за последние два дня (24−25 мая) в стране было зарегистрировано 937 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 25 303 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на 12 человек, до 165.