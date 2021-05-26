Барнаул, , 08:12 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 26 мая 2021 года от коронавируса привились 238 597 человек (+ 3174 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 46 822 человека получили первую прививку (+1133 за сутки) и 191 775 (+2041 за последние сутки) человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 мая в регион поступило уже 298 107 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

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