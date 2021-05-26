Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 25 мая завершились небольшим ростом. Баррель нефти Brent подорожал на 0,12% до $68,54 на позитивных новостях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Росту котировок способствовало ослабление доллара США, снижение числа заражений COVID-19, а также снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США.

За 25 мая число новых заражений COVID-19 составило 454 тыс. против 870 тыс. на 6 мая. Доллар ослабляется на валютном рынке Форекс на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

Согласно представленным данным американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы нефти сократились на 439 тыс. баррелей (ожидалось — 1 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 1,986 млн баррелей (ожидалось — 1,1 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 5,137 млн баррелей (ожидалось — 2 млн баррелей).

Сегодня, 26 мая, на торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $68,57. Покупатели все еще нервничают из-за иранской нефти, которая может вернуться на рынок после заключения сделки по ядерной программе.

Сделка подразумевает снятие санкций с этой страны, которые мешали исламской республике продавать нефть.

С технической точки зрения покупателям ничего не мешает двигаться к уровню $75 за баррель. Осталось пройти уровень $70.

Читайте также: Нефть Brent на позитивных новостях стремится к $69