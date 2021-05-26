Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Компания Cupra (принадлежит итало-американскому автопроизводителю Seat) представила новый электрический хэтчбек Cupra Born. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Cupra уже представляла ранее концепт электрического хэтчбека. Теперь очередь дошла до серийной модели. Новинка имеет много общего с электрокаром Volkswagen ID.3. Однако в отличии от немецкой модели Cupra Born обладает более агрессивным дизайном.

Компактный электрокар Cupra предлагается с шестью видами исполнения колесных дисков от 18 до 20 дюймов. Диски получили различные аэродетали и медные вставки. Также автопроизводитель предлагает шесть видов окраски кузова.

В салоне Born установлен 12-дюймовый тачскрин. При том, что Volkswagen ID.3 имеет сенсорный дисплей размером на два дюйма меньше. Внутри новинки также установлены спортивные кресла со встроенными подголовниками, а на рулевом колесе есть пара дополнительных кнопок.

Заднеприводный электрокар оснащается 148-сильным электромотором в начальной версии. Питается мотор от батареи ёмкостью 45 кВт-ч.

Заряда аккумулятора электрокара хватает, чтобы проехать около 340 км. До «сотни» модель разгоняется за 8,9 с.

Есть также более мощная версия Cupra Born с 201-сильным электродвигателем и батареей на 58 кВт-ч. Запас хода такой версии равен 420 км. А с 0 до 100 км/ч электрокар достигает за 7,3 с.

Напомним, компания Tesla планирует представить новую версию электрического седана Model S Plaid 3 июня 2021 года.

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