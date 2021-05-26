Кызыл, , 08:11 — REGNUM Уровень воды на реке Малый Енисей в Туве за последние сутки поднялся более чем на 100 см, на реках Енисей и Большой Енисей — в среднем на 48 см. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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"По остальным малым рекам Тувы тоже наблюдается повышение уровня воды: в р. Кызыл-Хем на 15 см; в р. Элегест на 8 см; в р. Чадан на 18 см; в р. Сыстыг-Хем на 16 см», — отметили в управлении.

В связи с поднятием уровня воды в реке Улуг-Хондергей произошло подтопление 12 приусадебных участков в селе Хондергей Дзун-Хемчикского района. На помощь в село направилась оперативная группа спасателей.

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