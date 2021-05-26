Казань, , 08:25 — REGNUM В Татарии подтверждены три летальных исхода от COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В числе погибших две женщины — 67 и 70 лет, а также 84-летний мужчина. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, по состоянию на 26 мая в республике от COVID-19 всего скончались 493 жителя.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии сотрудники детских оздоровительных учреждений смогут покидать их, но по возвращении за три дня до начала смены они обязаны пройти тестирование на COVID-19. Руководителям лагерей рекомендовано нанимать персонал при наличии вакцинации либо с наличием антител. Кроме этого, работники пищеблоков за три дня до начала смены обязаны сдать тест на кишечную инфекцию.

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