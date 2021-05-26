Брюссель, , 08:16 — REGNUM Проект по развитию в Грузии науки намерена запустить Еврокомиссия (ЕК), для чего ею объявлен тендер на €1,5 млн. Текст документа 26 мая приводит RT.

«Общая цель проекта, в рамках которого будет заключён данный контракт, такова: способствовать интернационализации грузинского сектора науки, технологий и инноваций, продвигать сетевое взаимодействие грузинских исследователей (в том числе молодых учёных)», — отмечается в описании тендера.

Также указывается, что ЕК собирается расширить возможности исследовательских университетов и научных центров Грузии, и государственных и частных институтов страны, которые ведут сотрудничество с организациями из Европы.

Кроме того, уточняется, что при реализации данного проекта также предполагается установление профессиональных связей учёных из Грузии с их коллегами из ЕС, и добавляется, что для этих целей планируется выделить сумму в размере €1,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель грузинского общественного движения «Единство, сущность, надежда» Леван Васадзе заявил, что вопрос о строительстве в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) нужно решить на референдуме.