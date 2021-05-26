Барнаул, , 08:07 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3188 человек, причём десять из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 358 человек, +36 за последние сутки) и ОРВИ (30 044 человека, +32 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 146 (-2 за последние сутки), из них 53 подключены к аппаратам ИВЛ (-10 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2516 детей (за последние сутки данные не изменились).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 343 человека, +60 за последние сутки) новый вирус победили 46 298 человек (+86 за последние сутки).

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