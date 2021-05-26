Чертковский район, , 08:07 — REGNUM В Ростовской области перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности предстанет многодетная мать. Двое её детей погибли при пожаре в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в декабре 2020 года в селе Маньково-Калитвенское. 23-летняя женщина оставила своих четверых малолетних детей 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения одних дома. При этом входная дверь была заперта снаружи. Девочки нашли спички и случайно подожгли помещение. В результате четырёхлетняя и годовалая девочки погибли.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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