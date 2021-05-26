Дамаск, , 08:07 — REGNUM В Сирии утром 26 мая начались выборы президента. По информации агентства SANA, в стране в 07:00 открылись участки для голосования, которые продолжат работу до 19:00.

Помимо действующего президента Башара Асада, в борьбе за высший пост участвуют экс-министр по делам парламента, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представляющий патриотическую оппозицию Махмуд Ахмед Мараи.

Ожидается, что в голосовании примут участие более 18 млн граждан Сирии. Для уменьшения угрозы заражения новым коронавирусом власти накануне провели в местах голосования необходимые санитарно-профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, для наблюдения за президентскими выборами в Сирию прибыла делегация из Южной Осетии.

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