Майминский район, Алтай, , 08:06 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась 65-летняя жительница Майминского района.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число летальных случаев за весь период пандемии в регионе достигло 279. В 237 из них непосредственной причиной смерти стал COVID-19.