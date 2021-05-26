Москва, , 08:05 — REGNUM В ходе дневной сессии 25 мая рубль укрепился к иностранным валютам, но растерял очки на вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Курс доллара США постоянно обновляет минимумы, однако перед закрытием каждый раз отскакивает от достигнутых значений.

По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 73,50 руб., евро/рубль — на 0,31%, до 90,03 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,05%, до 103,99 руб.

Основным позитивом для рубля остается снижение геополитической напряженности между Россией и США, а также повышением нефтяных котировок.

25 мая стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

В ходе азиатской сессии нефть сорта Brent повышалась до нового недельного максимума $68,85. Покупатели готовятся штурмовать психологический уровень 70 рублей.

Это происходит на фоне снижения числа заболевших COVID-19 в мире и снятия ограничений. За 25 мая число новых заражений составило 454 тыс. против 870 тыс. на 6 мая.

Курс доллара США снижался до отметки $73,19. Пик налоговых платежей пройден.

В связи с этим укрепление рубля будет затруднено пока нефть не превысит отметку в $70 за баррель. Для рубля целевыми уровнями по-прежнему остаются 73,00 и 72,65 руб.

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